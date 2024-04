Il primo maggio sospesi tutti i servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade

Nella festa di mercoledì 1° maggio dedicata, appunto, ai lavoratori, i servizi d’Igiene Urbana, raccolta rifiuti e apertura delle piattaforme ecologiche e dei centri di raccolta saranno sospesi.

Sospesi tutti i servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade il 1 maggio

Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago e San Giorgio su Legnano, le raccolte previste per tale giornata slitteranno alla giornata successiva, giovedì 2 maggio, quando si raccoglieranno anche i rifiuti che già rientrano nei programmi del giovedì.

Cosa diversa sarà nei Comuni di Arconate e Turbigo, dove le raccolte previste per mercoledì 1° maggio saranno anticipate a martedì 30 aprile. Ciò significa che i cittadini dovranno esporre i rifiuti la sera di lunedì 29 aprile.

A Rescaldina nessun servizio nella giornata di mercoledì 1° maggio: le raccolte saranno recuperate il giorno successivo, giovedì 2 maggio, insieme ai rifiuti che tradizionalmente si raccolgono il giovedì.

La festa del 1° maggio non inciderà, invece, sulle abitudini dei cittadini di Buscate, Dairago, Robecchetto e Villa Cortese, in quanto in questi Comuni nella giornata del mercoledì non sono mai previste raccolte.

A Cornaredo il 1° maggio nessun servizio. La raccolta del sacco giallo (plastica + lattine) sarà effettuata nella giornata successiva, giovedì 2 maggio, mentre quella del vetro slitterà di una settimana e sarà, pertanto, effettuata mercoledì 8 maggio.

Gli spostamenti nel magentino e a Castellanza

Spostandoci nel Magentino, sui territori di Cuggiono la raccolta dei rifiuti indifferenziati prevista per mercoledì 1° maggio sarà anticipata a martedì 30 aprile. A Magenta e a Boffalora sopra Ticino le raccolte previste per mercoledì 1° maggio saranno posticipate a giovedì 2, insieme a quelle già previste per il giovedì. Nulla cambia, invece, per Ossona perché in tale Comune il mercoledì non sono previste raccolte.

A Gallarate nessun servizio mercoledì 1° maggio. Le mancate raccolte di quel giorno saranno così recuperate: venerdì 3 maggio (umido), sabato 4 maggio (secco indifferenziato), mercoledì 8 maggio (carta).

Il primo maggio è il giorno in cui formalmente parte il contratto d’Igiene Urbana sul territorio di Castellanza. A livello operativo, tuttavia, la prima raccolta rifiuti “porta a porta” da parte di AEMME Linea Ambiente sarà effettuata giovedì 2 maggio. Dunque, la sera di mercoledì 1° maggio, quando i cittadini di Castellanza (zona gialla) esporranno i rifiuti (plastica e vetro), dovranno stare attenti a separare gli imballaggi in plastica dalle lattine/scatolette in alluminio: la plastica andrà messa, da sola, nel sacco giallo, mentre lattine e scatolette in alluminio andranno conferite nel mastello/cassonetto verde che già usano per il vetro. Questa è la più grossa novità, rispetto alla vecchia gestione.