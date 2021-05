Il presidente ProCiv di Dairago è Cavaliere

Il presidente della Protezione Civile di Dairago, Marino Colombo, diventa Cavaliere.

Il presidente della ProCiv è Cavaliere: la commozione di Colombo

La notizia dell’onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica italiana è giunta ieri, giovedì 20 maggio 2021.

Ha commentato Marino Colombo:

“Non me l’aspettavo, a momenti non ci credo ancora adesso. Mi immaginavo che quest’anno avremmo ricevuto dei ringraziamenti da Città metropolitana o dai miei superiori, perché sicuramente stiamo operando bene, soprattutto considerando il periodo della pandemia, ma una cosa del genere non me l’aspettavo proprio”.

Il volontariato di Colombo

Colombo, che dal 1979 opera per il bene della comunità – prima nella Croce Bianca, poi come guardia volontaria del Parco del Roccolo e ora all’interno della Protezione Civile – è presidente della sezione di Dairago già dal ’94. Sezione locale che proprio quest’anno celebra il 30esimo anniversario della sua fondazione.

Le parole della Protezione Civile e del sindaco

La stessa Protezione Civile ha commentato questa buona notizia:

“Ad oggi, questo traguardo diventa per noi principio di stimoli e ispirazioni, ma soprattutto fonte di orgoglio per l’appartenenza all’associazione e per l’importante rappresentazione del nostro ormai Cavaliere”.

Ha poi aggiunto il sindaco di Dairago, Paola Rolfi, promotrice della nomina:

“Sono molto felice e orgogliosa per l’importante riconoscimento ricevuto dal presidente della Protezione Civile di Dairag. Un riconoscimento dell’infaticabile impegno personale di Marino e di tutti i volontari della Protezione Civile di Dairago”.