Il presidente Fontana "No restrizioni per gli oltre 8 milioni di lombardi che si sono vaccinati"

L'annuncio

La presa di posizione del presidente di Regione Lombardia

Covid, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia un forte "No restrizioni per gli oltre otto milioni di lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale".

Attilio Fontana lo scrive chiaramente in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in queste ore. Un post in cui sottolinea come gli sforzi non debbano andare dispersi e come vada invece valorizzata l'azione di oltre otto milioni di cittadini che hanno effettuato la vaccinazione enti covid.