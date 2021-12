Il presepe vivente si potrà guardare solo con la mascherina

Ordinanza del sindaco di Canegrate Roberto Colombo per assistere alle manifestazioni e agli eventi pubblici

Gli agenti della Polizia locale effettueranno i controlli sull’applicazione dell’ordinanza

Mascherine obbligatori per assistere agli eventi e alle manifestazioni pubbliche

Mascherine obbligatorie nei mercati, agli eventi e alle manifestazioni e anche in occasione del presepe vivente. Questo in sintesi il testo dell’ordinanza emessa dal sindaco di Canegrate Roberto Colombo. L'ordinanza entrata in vigore nella giornata di ieri, sabato, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 22.

Controlli degli agenti della Polizia locale

Gli agenti della Polizia locale effettueranno i controlli sull’applicazione dell’ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste per legge da 400 fino a 3mila euro. «Valuteremo di apportare modifiche all’ordinanza o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire adeguate misure di contenimento del contagio - afferma il sindaco -»