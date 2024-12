Il presepe vivente per le vie di Pregnana

Appuntamento natalizio da non perdere sabato pomeriggio a Pregnana Milanese.

Presepe Vivente

In vista del Natale, sabato nel tardo pomeriggio il centro di Pregnana accoglierà il Presepe vivente, organizzato anche quest'anno dal Comitato Presepe e dall'amministrazione comunale.

Risotto e vin brulè

L'edizione 2024 avrà inizio alle 17 e 45 in piazza della Costituzione. Da lì i figuranti accompagnati dal suono delle zampogne raggiungeranno piazza Costituzione e poi piazza Santi Pietro e Paolo, la piazza della chiesa, per il gran finale. Il Presepe vivente quest'anno si farà portatore del messaggio "I proiettili non portano pace. La speranza oltre la guerra".

Comitato Presepe

Al termine ci sarà lo scambio di auguri, accompagnato da risotto e vin brulè. Dall'assessore alla Cultura del comune di Pregnana Stella Cislaghi il "grazie" a coloro che permettono l'iniziativa: