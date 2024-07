Il Premio Teresa Merlo alla Fondazione Bianca Ballabio

Il Premio Teresa Merlo "Una vita, un’attività per il prossimo" alla Fondazione Bianca Ballabio (già insignita dal Comune di Legnano della benemerenza civica) "per i progetti realizzati in campo sanitario e assistenziale e per le borse di studio a futuri medici e ricercatori".

Ennesimo riconoscimento per la Fondazione Bianca Ballabio

L’edizione 2024 del prestigioso riconoscimento, assegnato annualmente dalla Famiglia Legnanese, è andato alla realtà fondata nel febbraio 2021 dai legnanesi Michela Bonzi e Massimo Ballabio con l’obiettivo di ricordare la figlia Bianca, studentessa in Medicina prematuramente scomparsa in seguito a un incidente stradale. Il Premio è stato assegnato nella serata di domenica 30 giugno in Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese, alla presenza del presidente del sodalizio Gianfranco Bononi, del ragiù Giuseppe Colombo, di Maria Luisa Merlo e del sindaco Lorenzo Radice. A ritirarlo sono stati il papà e la mamma di Bianca, nel loro ruolo di presidente e vicepresidente della Fondazione che porta il nome della loro figlia.

"Per i progetti in campo sanitario e per le borse di studio"

Queste le ragioni che hanno motivato la scelta della famiglia Merlo, poi ratificata dal Consiglio della Famiglia Legnanese: "Per aver scelto di far vivere, attraverso la Fondazione a lei intitolata, il sogno di Bianca di diventare un medico appassionato ed entusiasta, dedito all’approfondimento e allo sviluppo della Medicina e alla cura del prossimo e della comunità. Per aver connotato la Fondazione come luogo di scambio interculturale di studi e approfondimenti e di sostegno sia alla ricerca medica che alla formazione di giovani medici, specializzandi e ricercatori. Per i progetti realizzati - attraverso donazioni mirate all’innovazione - in campo sanitario e assistenziale, che danno alle istituzioni medico scientifiche la possibilità di operare sempre con maggior impegno e competenza e per le borse di studio erogate, che consentono di concretizzare i sogni di altri futuri medici e ricercatori".

Nel novembre 2023 la benemerenza civica del Comune di Legnano

La Famiglia Legnanese ha aggiunto:

"Ci piace evidenziare l’attenzione alla formazione di giovani, sostenuti attraverso le borse di studio, che accomuna la Fondazione Bianca Ballabio agli ideali della Fondazione Famiglia Legnanese. Ricordiamo anche la benemerenza civica ricevuta nel novembre 2023 dal Comune di Legnano, per le realizzazioni della Fondazione, anche in collaborazione e a beneficio dell’ospedale di Legnano".

Nella foto di Dario Croci: la consegna del Premio a Michela Bonzi e Massimo Ballabio, qui con Maria Luisa Merlo e il ragiù della famiglia Legnanese Giuseppe Colombo