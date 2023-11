Il Premio Minesi alla Castoro Sport

La Castoro Sport riceve il premio biennale "La forza della vita", intitolato allo storico imprenditore legnanese Marco Minesi, scomparso nel 2020 durante la pandemia.

Presentato il Premio Minesi "La forza della vita"

Il premio in memoria dell’assicuratore e socio fondatore di Famiglia Legnanese viene consegnato ogni due anni alle associazioni di volontariato, alle organizzazioni di beneficenza e a tutte le realtà cittadine che si distinguono per il valore del loro impegno a favore della comunità legnanese. Esso si compone di un premio in denaro e di una scultura di Nicola Gagliardi, noto artista che ha lavorato anche per la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, dal titolo "Il Sole e il Cielo", che consiste in una grande formella in ceramica in base di vetro.

"Sopravvissuta al Covid per aiutare i volontari"

Claudia Capoferri, vedova di Minesi, racconta:

"Anche io ho avuto il Covid, ma sono guarita. Mi sono detta che se sono sopravvissuta è perché dovevo fare qualcosa per aiutare i volontari; finché avrò vita mi troverete qui".

Quel "qui" si riferisce alla sede di Famiglia Legnanese, di cui Minesi era socio da oltre quarant’anni.

"Persona positiva, lungimirante e attiva per Legnano"

Il presidente Gianfranco Bononi lo definisce "anima nobile" e lo ricorda così:

"Ho avuto la fortuna di conoscere Marco e di essergli amico: era una persona positiva, lungimirante e sempre attiva per la sua Legnano".

"Uno stimolo per tutti noi per fare ancora meglio"

Quest’anno il premio, giunto alla seconda edizione, è stato assegnato alla Castoro Sport, associazione sportiva che favorisce l’inserimento nel mondo dello sport e del lavoro di persone diversamente abili.

La presidente Carmen Galli, già nota per i suoi molti impegni e riconoscimenti nel sociale, ha così commentato la vittoria del premio:

"Questo premio è veramente uno stimolo per fare ancora meglio ed è per tutti, sia per gli atleti che per i volontari".

La consegna sabato in Famiglia Legnanese

La cerimonia ufficiale di consegna del premio si terrà sabato novembre alle 20 nella sede di Famiglia Legnanese.