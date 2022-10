Il Prefetto in visita a Legnano per parlare di sicurezza

Ieri pomeriggio, 24 ottobre, il Prefetto di Milano, dottor Renato Saccone, ha fatto visita all’amministrazione comunale di Legnano, che lo ha ricevuto in Sala Giunta.

Il Prefetto incontro il sindaco

Ad accogliere il Prefetto, accompagnato dal Vice Prefetto aggiunto Sabrina Pane, la giunta comunale al completo guidata dal sindaco Lorenzo Radice, il presidente del consiglio comunale Umberto Silvestri e il segretario comunale Sandra D’Agostino. L’incontro è cominciato con la consegna al Prefetto dell’invito per il Palio di Legnano 2023, occasione per parlare della manifestazione simbolo della Città.

Fra i temi discussi con il Prefetto la Sicurezza, in relazione ai problemi connessi alle situazioni di disagio giovanile, che sfociano in fenomeni di vandalismo, abuso d’alcool e uso di stupefacenti presenti in alcune zone centrali della città, e la gestione e messa a terra delle ingenti risorse, oltre 60 milioni, da fondi PNRR o UE, che saranno investite prossimamente sul territorio legnanese.

L’incontro con la giunta comunale è stato preceduto da un momento di accoglienza nella Sala Stemmi alla presenza di tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.