Il prefetto e il cognato di Pertini consegnano la Costituzione

Lo aveva annunciato il sindaco di Settimo Milanese Sara Santagostino due mesi fa, al termine dell’incontro avuto con Umberto Voltolina, fratello minore della signora Carla, moglie del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Costituzione Italiana

E la promessa verrà mantenuta mercoledì, 31 maggio, quando a Settimo verrà consegnata ai neo diciottenni della città una copia della Costituzione Italiana in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno.

Il Prefetto e il cognato di Pertini

Ospite a Settimo ci sarà proprio Umberto Voltolina, presidente della Fondazione Sandro Pertini. Sarà proprio il cognato del settimo Capo dello Stato a consegnare nelle mani dei giovani di Settimo il testo alla base della nostra Repubblica. Al suo fianco, nell’aula consiliare del municipio in piazza degli Eroi 5, ci sarà anche il Prefetto di Milano Renato Saccone, oltre al sindaco Santagostino e al presidente della locale sezione Anpi Luca Marcangeli che faranno gli onori di casa.

Cerimonia del 2 giugno

L’appuntamento è per le ore 18. A seguire, ci si sposterà all’auditorium di via Grandi dove si svolgerà l’incontro con Voltolina. L’appuntamento di mercoledì sarà l’anticipo dell’appuntamento organizzato per venerdì 2 giugno, quando al parco Farina si terrà il pranzo della Repubblica organizzato e gestito dalla Pro Loco di Settimo, e a seguire la premiazione della diciannovesi edizione del concorso nazionale di pittura «Libera l’arte» e infine, alle 18, il Concerto della Repubblica del Corpo musicale di Settimo Milanese a ingresso gratuito.