Il post scuola diventa l'ora dello sport

Un post scuola a trazione sportiva. L'occasione per presentare questa interessante iniziativa sarà quella della Festa dello sport in programma questo fine settimana, a partire dalle 15, al centro sportivo G.Cova di Casorezzo.

Il contenuto della proposta

E riguarda l'opportunità per i bambini di età compresa tra i 3 e i 4 anni di prendere parte, in vista di questo anno scolastico, a una sorta di prolungamento dell'orario di permanenza alla scuola materna (il progetto è destinato alla Rancilio ma potranno aderirvi anche coloro che frequentano quella parrocchiale), il tutto in chiave sportiva. Il che si tradurrà nella possibilità di effettuare attività proprio nelle ore successive a quelle della permanenza dei bambini nelle aule della materna. Basket, ginnastica e ballo, ecco dunque gli sport che faranno parte del progetto.

L'iniziativa di Germano Borgonovi

Tale iniziativa ha tratto spunto dall'intuizione avuta dal consigliere comunale Germano Borgonovi. E sabato andrà di pari passo, ovviamente, con la possibilità, sempre nel pomeriggio, di ottenere informazioni sull'anno sportivo ormai alle porte da parte delle famiglie e dei loro bambini, desiderosi di scegliere la disciplina sportiva che più farà al caso loro. A tenere il polso sul fronte organizzativo è l'ex sindaco nonché attuale assessore allo Sport, Pierluca Oldani, che ha inquadrato l'evento in questa maniera: