Un pomeriggio di ringraziamento per tutti i benefattori che in questi anni hanno aiutato il Portico della solidarietà a distribuire alimenti a chi è in difficoltà: appuntamento il 30 settembre ad Abbiategrasso.

"Il portico della solidarietà" ringrazia i suoi benefattori

Sabato 30 settembre alle ore 16 nella sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso l’Associazione Andrea Aziani-Portico della Solidarietà organizzerà un incontro ove ringraziare Enti, Aziende, Gruppi che nel corso di questi anni hanno sostenuto l’attività della Associazione.

Com’è noto dal 2017 presso i locali di via Pavia 52, grazie ad una convenzione con il Comune, l’Associazione mette a disposizione alimenti e generi di prima necessità a famiglie in difficoltà economiche.

Sabato sarà quindi l’occasione, alla quale tutti sono invitati a partecipare, in cui i volontari avranno la possibilità di manifestare la riconoscenza a chi è stato loro vicino soprattutto durante il periodo della pandemia e successivamente durante quello caratterizzato dall’arrivo di profughi dall’Ucraina.

In quelle situazioni la necessità di avere a disposizione in breve tempo una grande quantità di prodotti da distribuire assumeva una vitale importanza, ma grazie agli atti di generosità di privati cittadini, di numerosi Enti unitamente alle risorse fornite dal Comune si è potuto far fronte egregiamente ai vari bisogni.

Il racconto della propria storia

Oltre ai ringraziamenti, ai quali seguiranno gli Attestati di Benemerenza, l’Associazione racconterà in appositi pannelli la propria storia, le proprie motivazioni ideali e le testimonianze degli amici che hanno contribuito alla sua costituzione.

Al termine, sarà offerto un piacevole rinfresco con l’opportunità di stabilire nuove amicizie e di consolidare quelle esistenti in un clima di grande solidarietà .