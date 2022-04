Il Poliambulatorio Santa Crescenzia diventa partner del Monzino

L'eccellenza

Il centro medico di Magenta sarà in diretto contatto con i medici del Monzino di Milano.

Il Poliambulatorio Santa Crescenzia di Magenta è diventato partner del progetto Medici Monzino nella tua città, il programma del Centro Cardiologico Monzino di Milano, nato con lo scopo di portare l’esperienza e la qualità Monzino nella prevenzione, diagnosi e cura, fuori dal perimetro dell’ospedale.

La partnership con il centro Monzino

Il Monzino è il primo ospedale in Europa esclusivamente dedicato alla ricerca, alla cura e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari ed è sede principale delle attività cardiovascolari dell’Università degli Studi di Milano. È classificato fra i migliori centri monospecialistici al mondo per le profonde competenze iperspecialistiche e il know-how nelle procedure innovative e nelle tecnologie più avanzate oggi disponibili.

È possibile effettuare visite con medici specialisti Monzino anche fuori dall’ospedale, grazie alla collaborazione sul territorio con poliambulatori e centri polispecialistici convenzionati nell’ambito di “Medici Monzino nella tua città”, come appunto il Poliambulatorio Santa Crescenzia. Qui, come primo passo dell’accordo, si recherà una volta alla settimana, la Dott.ssa Valentina Milazzo, cardiologa del Dipartimento di Cardiologica Critica e Riabilitativa, per effettuare visite ed esami diagnostici.

Gli esami che potranno essere eseguiti

“Come Poliambulatorio Medico Santa Crescenzia siamo lieti di accogliere a Magenta l’opportunità dell’iniziativa ‘Medici Monzino nella tua Città’ e abbiamo così voluto avviare questa positiva sinergia con uno dei Centri Cardiologici di eccellenza nel nostro Paese e più importanti d'Europa –dichiara il direttore del Santa Crescenzia dottor Andrea Rocchitelli - , si tratta di un nuovo servizio di qualità e che riteniamo essere particolarmente utile per il cittadino ”.

Sotto la supervisione della dottoressa Valentina Milazzo del Dipartimento di Cardiologia Critica e Riabilitativa del Monzino, sarà possibile effettuare visite specialistiche cardiologiche ed eseguire i principali test cardiologici (Elettrocardiogramma, Eco Cardio, Holter Cardiaco, Holter Pressorio, Prova sotto sforzo). “Troviamo questa partnership – conclude il dottor Rocchitelli - assai interessante e innovativo, in quanto, va nella direzione di quanto indicato dalla recente riforma sanitaria lombarda, tesa a costruire un modello di sanità territoriale sempre più vicina alla residenza dei cittadini.

In questo modo potremo garantire presso i nostri ambulatori tempestiva diagnosi ed inviare successivamente il paziente al Centro Cardiologico di Milano in via Parea 4 in caso di necessità".