Il pienone durante la Via crucis con l'arcivescovo Mario Delpini

Castano Primo ha vissuto nella serata di ieri, martedì 8 aprile, un momento all'insegna della fede, con la Via Crucis della zona pastorale IV che ha visto la presenza dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Il parroco don Piero ha esordito dicendo: "La comunità Santo Crocifisso accoglie con gioia tutti i fedeli, i sacerdoti e le religiose della zona pastorale IV". Dal canto suo, il vicario, vescovo monsignor Luca Raimondi ha ringraziato tutti i volontari della comunità Santa Crocifisso, la Protezione Civile, gli scout, le Forze dell'ordine e ha invitato i primi cittadini a un incontro a loro dedicato, in programma sabato, alle 10. a Rho.

Così il protagonista dell'evento, l'arcivescovo della diocesi di Milano, si è espresso durante il suo intervento:

"Tutte le persone sono fatte per amare, la gente è buona. Non è perfetta e commette peccati che sono perlopiù debolezze e reazioni indisciplinate. Che dire allora della cattiveria, dell'odio dell'abuso...? Come può essere che gente per bene arrivi a fare il grande male? Come si può comprendere il comportamento dei soldati che infieriscono su Gesù? Forse in loro la cellula malata è diventata metastasi: il grande male può essere compiuto anche dalla gente perbene. Di fronte alla crudeltà noi non possiamo evitare di porci una domanda: ma c'è anche in me la cellula malata? Possono tutti compiere il grande male? In guerra ad esempio la gente normale diventa crudele, anche in casa alcuni diventano violenti fino a rovinare la famiglia. Se questa cellula malata non viene guarita finisce che la gente per bene può diventare cattiva. Il Signore visita il lato oscuro e può portare guarigione e salvezza, entra nell'abisso e può estirpare la cellula malata presente nel nostro cuore, illuminando l'angolo buio. Gesù entra con il suo silenzio, con la sua presenza inerme e mite. Ognuno di noi così si rende conto di essere conosciuto, chiamato e amato e questo è il principio della libertà. Siamo liberati da ogni cosa e possiamo scegliere il bene.