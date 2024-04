Il piccolo Riccardo sugli schermi italiani grazie alla pubblicità

Un’esperienza da divo per un giovanissimo di Pregnana. Riccardo Tommasi, 4 anni, da alcuni giorni appare su tutti gli schermi televisivi e non solo.

Il bimbo, infatti, è diventato uno dei volti della massiccia campagna pubblicitaria avviata da una nota compagnia di carta igienica. Ed è così che dallo scorso 10 marzo, nelle pause dei programmi televisivi, appare anche il piccolo pregnanese scelto per «raccontare» il prodotto aziendale.

Per il piccolo Riccardo e per i suoi genitori Simone e Leandra è stata innanzitutto una nuova esperienza da vivere insieme, togliendosi anche parecchie curiosità sull’immenso mondo delle produzioni di spot televisivi.

«Riccardo è stato selezionato da un’agenzia a cui lo avevamo iscritto praticamente per gioco. Con nostra sorpresa siamo stati chiamati, e dopo un provino fatto via video, siamo andati a Milano per un’intensa giornata di riprese» racconta papà Simone. «Riccardo è stato trattato come un “divo” - sorride il papà -. Fra regista, macchinisti e operatori, truccatrici e personale vario, ci saranno state trenta persone, tutte concentrate su Riccardo affinché le riprese andassero bene. Noi come gli altri genitori abbiamo assistito da dietro le quinte, pronti a intervenire in caso la stanchezza prendesse il sopravvento. Ma le tre ore di lavoro sono filate via senza grandi imprevisti. E’ stata un’esperienza molto particolare e simpatica, vissuta con tranquillità anche da Riccardo che ha visto il tutto come un gioco. E’ stato interessante anche vedere la mole di lavoro presente dietro gli spot pubblicitari che in pochi secondi, grazie alla cura dei singoli dettagli, raccontano le caratteristiche del prodotto».