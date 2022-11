Il piccolo Gino torna a casa dopo due mesi: proprietaria in lacrime per la gioia

Dopo due mesi di ricerca e angoscia per la proprietaria, il piccolo gatto Gino è tornato nella sua casa di Parabiago dove potrà tornare a fare pet terapy.

"Dopo 2 mesi e mezzo abbiamo ritrovato il nostro gatto". Queste le parole commosse della sua proprietaria che aveva lanciato un appello anche sul nostro giornale per poterlo riportare a casa dopo la sua improvvisa scomparsa.

"Ringrazio la redazione di Settegiorni che ci ha concesso lo spazio per l'articolo, tutte le persone che ci hanno chiamato per segnalazioni e informazioni e soprattutto la Sig.ra Patrizia e la sua bimba che ieri ci hanno chiamato sicure che il nostro Gino era fuori da casa loro - ha affermato la proprietaria - Un grazie di cuore a tutti, Gino sta bene questa settimana starà in casa con noi e dalla prossima tornerà a fare pet terapy alla signora malata di alzheimer e a trovare i bimbi del vicinato, come era solito fare, per scroccare una coccola e una crocchetta".