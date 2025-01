Lutto per il Partito democratico di Robecco sul Naviglio: è scomparso all'età di 77 anni Claudio Sassi, anima del Pd robecchese.

Il Pd di Robecco ricorda Claudio Sassi

"E’ morto il nostro amico e compagno Claudio. E’ andato ad incontrare il suo amico e cognato Domenico Rondinini fanno sapere dal Pd di Robecco. Un duro colpo per la famiglia e per il Partito Democratico Robecchese, che nel giro di pochi mesi ha perso due delle sue anime migliori. Combattente, schietto, riflessivo, ci mancheranno le sue esternazioni, a volte difficili e introverse, ma intense e profonde".

Segretario e coordinatore del Partito per diversi anni, sempre in prima linea per difendere i diritti dei più deboli, ha vissuto la politica come momento alto e mai in modo banale e mediocre, con intima sofferenza e battaglie interne al suo animo, soprattutto quando vedeva gli ideali del suo Partito traditi.

Il saluto e la data dei funerali

"Un uomo d’altri tempi, bastava una stretta di mano, difficilmente manovrabile, che metteva davanti sempre gli interessi del Partito e dell’aggregazione fin dov’era possibile. I suoi consigli riguardo le ultime elezioni amministrative di Robecco sono stati preziosi e forieri di un ottimo risultato, e di questo ne andava fiero. Raccomandava sempre di cercare il dialogo con le altre forze politiche per il bene dei cittadini, quel dialogo che purtroppo viene sempre meno tenuto in considerazione da chi dovrebbe ricercarlo. Di fronte ad una politica scialba, senza visione, surrogata al potere fine a se stesso, spicca ancora di più la sua personalità. Alla famiglia il sentito cordoglio nostro e di tutti coloro che nel Partito Democratico, con lui hanno avuto la fortuna di collaborare, di conoscerlo e di apprezzarlo.

Ciao Claudio, non ti dimenticheremo".

I funerali si svolgeranno oggi, 27 gennaio 2024, alle 15 nella chiesa parrocchiale cittadina.