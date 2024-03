Il Partito Democratico dice addio a Edmondo Masuzzi

Cordoglio anche da parte del Partito Democratico di Robecco sul naviglio per la scomparsa di Edmondo Masuzzi, 71enne originario di Sedriano.

"Il partito Democratico di Robecco Sul Naviglio porge le più sentite condoglianze alla famiglia Masuzzi, per la scomparsa del loro caro Edmondo. Tutti coloro che lo hanno conosciuto, hanno giustamente esaltato la sua grande cultura, la sua sensibilità, affabilità, l’animo gentile, il tratto garbato e l’ironia. Noi vogliamo ricordare il suo impegno civico e la sua passione politica che aveva messo a disposizione per il suo paese adottivo. I suoi suggerimenti, le sue intuizioni, e l’amicizia che ci hanno legati a lui rimarranno sempre patrimonio del nostro Circolo, come stimolo per proseguire e perseguire le idee che con molta franchezza e lucidità suggeriva a tutti noi. Ciao Edmondo".