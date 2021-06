Il Parco Europa diventa una galleria d’arte con la mostra fotografica “Rho dall’Alto”. E’ già in fase di studio la seconda mostra dedicata totalmente al Teatro Roberto de Silva.

Il Parco Europa diventa una galleria d’arte con

Installata l'1 giugno la mostra fotografica “Rho dall'Alto” realizzata con 14 maxi scatti fotografici presi dal drone comunale guidato da Andrea Strepparola ed esposti in 7 bacheche in Parco Europa, di fronte a Villa Burba: un modo diverso per vedere dall’alto immagini inedite della nostra città. La mostra rimarrà nel Parco per due mesi.

La mostra fotografica “Rho dall’Alto”

La mostra utilizza delle bacheche da esterno che hanno raccolto grande successo in molte città come ad esempio a Milano, grazie ad un efficace impatto visivo.

I pannelli hanno una particolarità, perché sono illuminati attraverso un impianto di illuminazione hi-tech ed ecologico costituito da 4 faretti a LED alimentati da batterie ricaricate da un pannello fotovoltaico. Completa la dotazione un sensore crepuscolare che provvede ad attivare i faretti quando diminuisce la luce esterna.

Tutto l’impianto funziona autonomamente, senza la necessità di impianti elettrici e senza bisogno di assistenza.

Le parole dell'assessore Tavecchia

L’assessore al Piano strategico, Turismo, Arredo urbano e bellezza della città, Sabina Tavecchia, commenta: