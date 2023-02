Il Parco di Olcella cambia volto con nuovi percorsi. Il polmone verde di Busto Garolfo è stato oggetto di un restyling complessivo ed ora i lavori sono al rush finale, compresi quelli del nuovo centro polifunzionale.

Mancano solo le ultime tessere per vedere completarsi uno dei mosaici più ambiziosi sui quali sta lavorando l’Amministrazione comunale. Proprio in questi giorni nella frazione del Olcella sono volti al termine i lavori relativi al nuovo centro polifunzionale che aprirà i battenti nel prossimo mese di marzo, ospitando i nuovi corsi dell'Utl, l'Università del tempo libero e altre iniziative e servizi.

Ma la vera novità è rappresentata dalla possibilità di ammirare i nuovi camminamenti che hanno riguardato il parco di Olcella come il campo da gioco. I lavori non sono ancora completamente ultimati, mancano ancora alcune recinzioni, panchine, cestini e altre opere di completamento. Tuttavia si può già riscontrare la presenza, nel nuovo campo, da parte di giovani e bambini accompagnati da genitori e nonni.

Il sindaco Susanna Biondi è scesa nei particolari dell’opera in cui lei stessa crede molto:

«Dando seguito al nostro programma amministrativo, stiamo completando la realizzazione di un altro bel luogo di aggregazione per fare sport, per stare insieme e dunque per fare comunità. Desidero ringraziare l'assessore Lavori pubblici Giovanni Rigiroli e il consigliere comunale di Olcella Daniele Diniese che ha seguito l'iter dell'intero progetto. Ringrazio tutto il gruppo Bgpa, perché questi risultati si ottengono solo quando si sa veramente lavorare in squadra».