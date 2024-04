Il Parco della Resistenza riapre per il 25 Aprile

Il Parco della Resistenza riaperto in tempo per accogliere il corteo del 25 Aprile. E il 4 maggio sarà la volta del Parco Gramsci

Nuova vita al Parco

Dopo essere stato chiuso a inizio febbraio, è stato riaperto il Parco della Resistenza di Vittuone, che è stato sottoposto ad un importante intervento di risistemazione, con l’installazione del nuovo castello multigioco, nuove panchine e nuovi cestini. È stato riqualificato il verde con la potatura e il controllo delle piante.

Nella mattinata di domani, 25 aprile, verso le 10,30, il parco sarà raggiunto dal corteo per la deposizione della corona di alloro in omaggio ai caduti della Resistenza e della Liberazione e per la celebrazione della Messa.

L'altro intervento

Sono ormai in fase conclusiva anche i lavori al Parco di via Gramsci, dopo l’importante intervento dello scorso anno, con l’installazione di nuovi giochi inclusivi, utilizzabili anche da bambini diversamente abili, e pavimentazione antitrauma, per la sicurezza dei bambini, il rifacimento dei vialetti interni e la collocazione delle nuove panchine. Nei primi mesi di quest’anno è stato anche qui installato il nuovo

castello multigioco a torrette ed è stato eseguito l’intervento di riqualificazione, controllo e potatura del verde.

La riapertura del Parco Gramsci verrà ufficializzata sabato 4 maggio, all’inizio del programma della Festa di Santa Croce 2024, con un rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale, alle 16, ai cittadini che raggiungeranno il parco.

Ma non solo

Interventi di riqualificazione sono stati effettuati e sono in programma anche in altri due parchi cittadini: al Parco Lincoln, dove lo scorso

anno sono stati installati giochi inclusivi, con pavimentazione antitrauma, nuove panchine, è stata demolita la vecchia fontana, sistemata l’area, mentre per quest’anno è previsto l’inserimento di un nuovo castello multigiochi.

Per il Parco delle Mamme è previsto un vero e proprio rifacimento totale di arredo urbano e giochi, dopo l’installazione del sistema di videosorveglianza e di automazione. Anche qui è in programma la riqualificazione del verde con potature verifica delle condizioni delle piante.