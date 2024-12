Il Parco del Ticino diventa un videogioco, premiati gli studenti delle elementari

Il Parco del Ticino sbarca nel mondo dei videogiochi grazie agli studenti delle elementari di Vigevano, che in settimana sono stati premiati nella storica sede a Pontevecchio di Magenta per il terzo posto raggiunto nel contest nazionale Steam in Minecraft 2024.

Il Parco del Ticino diventa un videogioco, premio agli studenti

A ricevere lunedì sera l'encomio del presidente del Parco Ismaele Rognoni sono stati gli studenti delle classi 5A e 5B della Scuola Primaria Ulisse Marazzani di Vigevano, facente parte dell'Istituto comprensivo Piazza Vittorio Veneto. Già nel 2022, la scuola aveva ricevuto un importante contributo nell'ambito del bando Siti naturali Unesco e Zea per l’educazione ambientale, indetto dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica e destinato agli istituto comprensivi ricadenti all'interno di Riserve della Biosfera per promuovere la conoscenza del Programma Unesco Mab e incentivare iniziative di educazione ambientale.

Grazie al progetto Parco del Ticino, riserva della biosfera Mab e A scuola di diversità, così finanziato, sono state previste lezioni in classe e uscite sul territorio per conoscere, con momenti di spiegazione intervallati da attività ludiche, anche con il supporto delle strumentazioni digitali, il Parco Lombardo della Valle del Ticino e il riconoscimento MAB che lo arricchisce con il suo valore e significato.

Le due classi delle elementari hanno poi ideato il gioco che si è classificato al terzo posto del concorso nazionale Steam in Minecraft 2024; un contest che, spiegano dal Parco:

"Ispira una riflessione approfondita sulla transizione ecologica nelle scuole. Abbraccia temi cruciali come l’energia sostenibile, l’economia circolare, la gestione delle risorse naturali e il riciclo innovativo. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della transizione ecologica, della consapevolezza ambientale e della cittadinanza attiva, incoraggiandoli a concepire soluzioni sostenibili per le loro comunità. Obiettivi pienamente in linea con i goals dell’Agenda 2030 che, più che in altri territori, devono e possono trovare attuazione nel territorio delle Riserve della Biosfera e dei Parchi".

Guidati dall’insegnante Maria Antonietta Nicolosi, i bambini hanno sviluppato un progetto incentrato sul territorio locale e sull’ecosistema fluviale del Parco del Ticino. Per farlo, hanno utilizzato il famoso videogioco open word Minecraft al fine di ricreare un bioma fluviale in tutto e per tutto, partendo da un ambiente preimpostato che hanno poi adattato alle peculiarità del Parco.

Il commento del presidente Ismaele Rognoni

Durante la premiazione delle due classi è giunto anche il commento del presidente del Parco Rognoni: