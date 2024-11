Il Parco del Roccolo festeggia i trent’anni di tutela e valorizzazione ambientale del territorio.

Il Parco del Roccolo festeggia 30 anni al Laghetto Cantone

Questo parco di interesse sovraccomunale coinvolge i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago che, per questa ricorrenza speciale, sono stati interessati da una serie di eventi.

Nella giornata di domenica 11 novembre è stato organizzato un evento nel territorio nervianese con una giornata straordinaria al Laghetto Cantone, aperto in via straordinaria.

La festa, baciata da una meravigliosa giornata autunnale, ha visto la partecipazione di visitatori di ogni età, attratti da un ricco programma di attività e dall’eccezionale bellezza naturale di questo luogo.

Le celebrazioni, organizzate grazie alla collaborazione tra il Parco del Roccolo, il Comune di Nerviano, associazioni locali e un'azienda agricola del parco, hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di scoprire il laghetto e le sue peculiarità attraverso visite guidate condotte dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

I circoli di Legambiente di Nerviano, Parabiago e Arluno hanno animato la giornata con letture all’aperto, laboratori didattici e giochi di una volta, ricreando un’atmosfera autentica e festosa. Alcuni volontari nervianesi hanno, inoltre, fatto conoscere ai presenti la disciplina del Nordic Walking: un modo alternativo di vivere lo sport in armonia con la natura.

Presente anche la Banca di Sant'Ilario

La giornata è stata impreziosita dalle esibizioni musicali della Banda di S. Ilario, che con le sue note ha creato un sottofondo suggestivo, rendendo questa occasione ancora più memorabile e gioiosa.

Presenti all’evento, il coordinatore del Parco del Roccolo, Davide Spirito, e l’Assessore alle politiche ambientali del Comune di Nerviano, Enrico Fontana, che hanno confermato l’impegno e la volontà del Parco del Roccolo per rendere fruibile il Laghetto di Cantone alla collettività. In particolare, hanno annunciato che è prossimo l’avvio di una manifestazione di interesse per individuare un soggetto gestore del Laghetto Cantone, capace di valorizzare questo spazio con iniziative rivolte sia alla salvaguardia naturalistica sia al coinvolgimento sociale, trasformandolo in un luogo ancora più inclusivo e fruibile.

Questa giornata ha rappresentato un esempio tangibile della sinergia tra amministrazioni pubbliche, associazioni, aziende locali e cittadini, che insieme hanno celebrato non solo il trentesimo compleanno del Parco del Roccolo, ma anche l’importanza della protezione e della valorizzazione del nostro patrimonio naturale.