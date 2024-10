Il "Parco del laghetto" è realtà

Inaugurato il nuovo parco dell’ex cava di via Meriggia a Settimo Milanese, nella frazione di Seguro.

Parco del laghetto

L’inaugurazione è iniziata alle 15 con l’esibizione della banda, seguita dalla benedizione del parco da parte di don Domenico Ghirardi, sacerdote della parrocchia S. Giorgio di Seguro. Dopo il discorso da parte del sindaco Fabio Rubagotti, in cui ha esortato i più piccoli a continuare a seguire i propri sogni e fare di tutto per realizzarli, è stato tagliato il nastro, la banda ha suonato l’inno d’Italia e i bambini si sono fiondati all’interno del cancello per utilizzare i nuovi giochi. Rubagotti ha ricordato come alcuni dei giochi presenti al parco siano stati scelti proprio su indicazione dei bimbi, ascoltati durante le tradizionali visite scolastiche di inizio anno. L’area presenta al suo ingresso un vasto prato verde, con due porte da calcio, scivoli, altalene, vari attrezzi per fare esercizio fisico, tavoli da ping pong e una pista per biciclette e skateboard.

Via Meriggia

Nel frattempo, la banda ha continuato ad esibirsi, marciando e suonando lungo i sentieri che attraversano il parco. Mentre le persone li percorrevano, hanno potuto scoprire il lago attorno al quale il progetto del comune è stato costruito. Proprio nel lago si è svolta la gara di prototipi radiocomandati di barche, modellini costruiti artigianalmente dai proprietari. Risaltano i dettagli molto curati, che ne aumentano il realismo e le rendono delle piccole opere d’arte. Alle 16, il momento della premiazione dei vincitori del torneo di tennis da tavolo tenutosi tra il 28 e il 29 settembre, al quale la giunta comunale ha dato molta importanza, in quanto occasione di sviluppo dei rapporti interpersonali attraverso una manifestazione sportiva. Successivamente, i giochi e le premiazioni sono stati momentaneamente messi in pausa, poiché, alle 17, la Protezione Civile ha preparato una merenda per tutti i presenti.

"Costruire rapporti"

Il clima di festa ha accompagnato tutti quanti fino a sera, quando è stato annunciato il nome del parco: infatti, il comune ha invitato i cittadini a proporre dei nomi con cui intitolare l’ area e, dopo aver selezionato tra i numerosi suggerimenti i cinque ritenuti più appropriati, i presenti all’inaugurazione hanno votato la proposta che più preferivano. Con 207 voti a favore, è stato infine scelto «Parco del Laghetto» e sarà così che l’area verrà chiamata nei giorni a venire. All’evento non solo hanno partecipato i cittadini di Settimo, ma si sono unite alla festa famiglie da molti altri comuni, come Pero, Cornaredo e Rho, segnale della grande curiosità che ha suscitato il progetto di riadattamento di una zona industriale in un luogo di svago dove, per usare le parole del sindaco al taglio del nastro, «costruire la comunità, incontrarsi, ricucire rapporti», ristabilendo un senso di unione ed armonia che negli ultimi anni si sta perdendo e che aiuterebbe di certo a migliorare la società.