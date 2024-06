Il parcheggio si arricchisce con i nuovi pannelli digitali

Dalla mattina di oggi nelle adiacenze del parcheggio Matteotti/Gilardelli di Legnano sono in funzione tre nuovi pannelli digitali a messaggio variabile, che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato di occupazione del parcheggio stesso. Sono stati posati due pannelli sui lati opposti di via Matteotti e uno a doppia faccia su via Gilardelli, al posto di quello esistente che indicava solamente se il parcheggio fosse libero o completo.

Come funzionano i nuovi pannelli e quali benefici riservano

Nel caso di posti non disponibili, i nuovi pannelli indicheranno agli automobilisti con l’ausilio d’ immagini l’alternativa del vicino parcheggio Cantoni, unitamente al numero di posti liberi all’interno dello stesso; avvertiranno, inoltre, automaticamente se entrambi i parcheggi dovessero essere al completo. Con questa nuova tecnologia, realizzata da Sfhera di Montichiari unitamente ad Amga, si potranno mostrare temporaneamente anche informazioni di servizio in caso di eventi particolari, come la Coppa Bernocchi, il Palio.

Il progetto era partito alcuni anni fa

La posa di queste nuove attrezzature, che completa la dotazione di infomobilità iniziata qualche anno fa su corso Sempione in corrispondenza delle vie Savonarola, Foscolo e Volta, risponde alla volontà di Amga e dell’Amministrazione Comunale Radice di agevolare la ricerca di un posto auto libero al visitatore occasionale o abituale del centro città. Insomma, AMGA sceglie la tecnologia a servizio della mobilità, per semplificare la vita ai cittadini.