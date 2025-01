Il parcheggio nell'ex scuola Marconi rimane aperto

Il parcheggio ricavato sull’area della piastra dell’ex scuola Marconi per le feste di Natale, rimarrà aperto anche nelle prossime settimane. Questa la decisione presa dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi L’area continuerà a essere aperta al pubblico dalle 9.alle 20. La sera il cancello verrà chiuso fino al mattino successivo.

La sosta sarà libera e non regolamentata con disco orario o altre modalità

La sosta sarà libera e non regolamentata con disco orario o altre modalità. «L’iniziativa è stata apprezzata durante il periodo dello shopping natalizio – spiega il Vicesindaco e Assessore al Commercio Maria Rita Vergani – Commercianti e residenti hanno potuto beneficiare degli stalli e tanti li hanno sfruttati, oltre che per raggiungere i negozi di vicinato, anche per partecipare alle numerose iniziative di animazione previste per lo scorso Natale.

Continua a rimanere aperto nei festivi anche il parcheggio del cortile del Municipio

Proseguiamo su questa linea, mentre si amplia il cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti». Soddisfatta della decisione presa dalla Giunta anche l’assessore Valentina Giro «Quest’area sarà accessibile ogni giorno, mentre continua a rimanere aperto nei festivi il parcheggio del cortile del Municipio – precisa l’Assessore alla Mobilità Chi utilizza l’auto per raggiungere il centro potrà sfruttare spazi gratuiti, rispettando gli orari di fruizione».