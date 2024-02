Il Papa agli artigiani di Confartigianato: "Le macchine replicano, voi inventate"

Confartigianato in udienza da Papa Francesco: tra i 7mila imprenditori e dirigenti giunti da tutta Italia per incontrare il Santo Padre, anche una nutrita delegazione partita da Legnano.

Anche Confartigianato Alto Milanese in Vaticano da Papa Francesco

Così Papa Francesco si è rivolto loro nell'Aula Paolo VI in Vaticano:

"L’uso delle tecnologie ha accresciuto le possibilità del settore, ma è importante che non finiscano per sostituire la fantasia dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Le macchine replicano, anche con una rapidità eccezionale, mentre le persone inventano!".

Il Pontefice ha ricordato inoltre che "in questi decenni l’artigianato ha conosciuto notevoli trasformazioni, passando dalle piccole botteghe ad aziende che producono beni e servizi anche su larga scala". E ha sottolineato che "le vostre attività valorizzano l’ingegno e la creatività umana".

"Il lavoro manuale rende partecipe l’artigiano dell’opera creatrice di Dio"

Secondo Francesco, in particolare:

"il lavoro manuale rende partecipe l’artigiano dell’opera creatrice di Dio. Fare non equivale a produrre. Mette in gioco la capacità creativa che sa tenere insieme l’abilità delle mani, la passione del cuore e le idee della mente. Le vostre mani sanno realizzare moltissime cose che vi rendono collaboratori di Dio".

"Non tarpiamo le ali a chi intende migliorare il mondo attraverso il lavoro"

Il Pontefice ha poi proseguito:

"Vi ringrazio per il contributo che date per abbattere i muri dell’esclusione verso chi ha gravi disabilità o è invalido magari proprio a causa di un incidente sul lavoro, verso chi è tenuto ai margini e sfruttato. Ogni persona va riconosciuta nella sua dignità di lavoratrice e lavoratore. Non tarpiamo mai le ali ai sogni di chi intende migliorare il mondo attraverso il lavoro e servirsi delle mani per esprimere sé stesso".

"Emozionati e grati per le parole del Papa che ci rafforzano e ci sostengono"

Così il presidente di Confartigianato Imprese Alto Milanese Franco Cordano al termine dell’udienza concessa dal Pontefice alla Confederazione:

"Siamo profondamente emozionati e grati a Papa Francesco per le parole che ha rivolto oggi ai nostri imprenditori e che ci rafforzano e ci sostengono nell’impegno a utilizzare, quotidianamente, l’intelligenza artigiana per contribuire a costruire un modello di sviluppo sostenibile e a misura d’uomo".

Cordano ha guidato una cinquantina di artigiani, con famiglie, che in pullman ha raggiunto Roma per questo significativo momento.