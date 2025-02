Il "Panettone d'oro" di Bareggio assegnato ai Wolves

Al centro sportivo "Facchetti" di San Martino l'Asd Wolves Bareggio è stata premiata con il Panettone d'Oro.

Si tratta di un'iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi (composto da una trentina tra comitati e associazioni) che ogni anno premia cittadini e associazioni di Milano e provincia che si distinguono per le loro virtù civiche.

“Un gruppo di ragazzi con disabilità motoria ha fondato questa associazione sportiva dilettantistica – si legge nella motivazione del riconoscimento - come una casa per tutte le persone con lo stesso problema che vogliano, come noi, provare l’emozione di far parte di questo movimento sportivo Paralimpico in costante crescita. Oggi sono una squadra di powerchair hockey che partecipa a campionati e tornei che trasmette una gioia di vivere unica e contagiosa”.