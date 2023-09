Il Palio di Dairago come l'edicola Fiore: nasce la pagina social

Fiorello. E' la novità introdotta quest'anno al Palio delle Contrade 2023, il quale non è stato solo sinonimo del grande ritorno dopo la battuta d'arresto, durata 5 anni, registrata a causa del Covid, ma ha anche portato con sé una novità ben precisa, l'Edicola Palio. Una pagina social, fruibile su Instagram, che propone, all’indomani delle varie partite e momenti di festa, un bilancio, "made in Dairago " tracciato dai protagonisti dell’evento, riprendendo il format dell’edicola di. E' la novità introdotta quest'anno al Palio delle Contrade 2023, il quale non è stato solo sinonimo del grande ritorno dopo la battuta d'arresto, durata 5 anni, registrata a causa del Covid, ma ha anche portato con sé una novità ben precisa, l'Edicola Palio.

I contenuti

Una rubrica che va in onda sulla pagina social in ogni day after della manifestazione e che si sta svolgendo proprio in concomitanza con essa. I protagonisti si riuniscono attorno al tavolo, mettendosi a favore di telecamera. Al centro delle loro battute ci sono ricordi e aneddoti sulle prove pratiche che hanno caratterizzato la serata precedente. E la simpatia diventa contagiosa.

I protagonisti

Fanno parte di questo affiatatissimo team Nicolò Gatti, vicesindaco ma anche presidente della Commissione Palio, Michele Gadaleta, speaker del Palio e Mattia Cucchetti, fotografo. Questi ultimi hanno avuto l’idea di dare una “svecchiata” alla manifestazione storica per dargli un volto fresco e giovanile. Ad aiutarli ci sono anche Roberto Pinciroli, che seleziona la musica di sottofondo ogni sera, e Simona Olgiati, che spalleggia Mattia con le fotografie. Un grazie anche a Mattia Olgiati, che ha dato una mano nel supporto tecnico fondamentale e ha fatto suonare le campane della chiesa per l’ultimo giro della corsa longa.

La genesi del format

"Tutto è partito con l’idea del podcast “dü parol”, dove Michele ha intervistato i protagonisti di oggi e di ieri nei luoghi più belli di Dairago - racconta Gatti -. E da li, con un colpo di genio è nata l’idea di riprendere il format di Fiorello “edicola Fiore” per commentare la settimana del Palio ogni mattina, in modo leggero ed ironico, invitando tutta la cittadinanza a partecipare con noi e fare colazione insieme".

La manifestazione

«Desiderato, sognato, atteso». Sono gli aggettivi usati dal sindaco di Dairago durante il discorso di presentazione del Palio delle contrade, andato in scena domenica scorsa. Cinque anni. Tanto era durata la sospensione della sentitissima manifestazione, che quest'anno è tornata al suo format originale. Cinquecento persone per ogni sera: questo invece il dato riportato dagli organizzatori dell'iniziativa che culminerà domenica con le sfide finali.

«Ci siamo riappropriati di una manifestazione che la pandemia ci aveva sottratto - ha scandito Rolfi -. E sono convinta che questa lunga attesa abbia accresciuto in tutti noi il desiderio di Palio. La presenza di tutte le persone che hanno animato le vie e i luoghi di Dairago in questa settimana testimonia quanto la tradizione del Palio sia profondamente sentita».

Kruzeta in cima alla classifica

Un Palio che vede protagoniste le contrade Kruzeta, A monda, Madona in campagna e San Ginis. Al momento la classifica descrive una Kruzeta in cima alla classifica. Per sapere se ci sarà il bis, però, bisogna attendere la giornata di domenica, quando sono previsti nuovi tornei. A corollario di questa grande manifestazione è nata una pagina social, in particolare Instagram, che riprende il format dell’edicola di Fiorello, e che propone, all’indomani delle varie partite e momenti di festa, un bilancio, tutto fatto in casa, da parte dei protagonisti dell’evento.

Il grazie del vicesindaco

«Un grande ringraziamento alla Pro Loco, Ciclisti dairaghese e volontari del Pedibus, quindi lo staff dei giudici della manifestazione», così il vice sindaco Nicolò Gatti ha scandito il suo «grazie» agli attori che hanno lavorato a questo Palio 2023.

Mattia Ferrara