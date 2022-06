Il nuovo teatro modifica la viabilità

In vista dell’apertura del nuovo teatro Roberto de Silva e dell’organizzazione di eventi in piazza Jannacci, l'Amministrazione di Rho ha deciso di modificare la viabilità in prossimità del centro

Come cambia la viabilità

Dal 15 giugno sarà invertito il senso di marcia nel tratto di via Castelli Fiorenza, compreso tra via San Giorgio e via Milano (nella foto il tratto in rosso): da via Milano si potrà accedere a via Castelli Fiorenza. Con questa modifica il parcheggio di via San Giorgio diventa accessibile in modo più diretto e veloce da via Milano e, negli auspici dell'Amministrazione, si migliora la sicurezza dell’incrocio Castelli Fiorenza/Milano.

Con la modifica del senso di marcia verrà adeguata la sosta lungo la via, mettendo a norma gli stalli esistenti in modo da garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Si conferma il senso di marcia di via Statuto (da via Dante a via Milano) e di via San Giorgio (da Castelli Fiorenza a Statuto)