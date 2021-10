Santo Stefano Ticino

E' don Rafael Rozumowicz, 26 anni e resterà per almeno tre anni.

Direttamente dalla Polonia, Rafael Rozumowicz, 26 anni, arriva nella Parrocchia di Santo Stefano Ticino conquistando il cuore di tutti.

Il nuovo sacerdote arriva dalla Polonia

«Mi faccio chiamare don Raffaele - dice - Qui è tutto nuovo, ma sto imparando molto». Figlio di medici, nasce a Olsztyn con l’ambizione di intraprendere medicina proprio come i suoi genitori. Un giorno però, arriva la chiamata, la sua vocazione, appena sedicenne.

«Lo ricordo chiaramente, era un mercoledì sera e mi sono chiesto: perché non diventare sacerdote?». Da qui la scelta di studiare Teologia iscrivendosi in seminario. L’arcivescovo della parrocchia di Ketrzyn decide di dargli la possibilità di poter studiare in Italia, e con sua grande sorpresa, si è ritrovato a Milano. «Il 5 ottobre inizierò a frequentare le lezioni della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, quindi starò qui per almeno tre anni, fino alla mia licenza, ma sogno comunque di poter fare anche il Dottorato», racconta. Il suo arcivescovo lo attende a casa una volta terminati gli studi, ma ora si gode l’Italia e la Chiesa italiana, soprattutto l’oratorio. «Oltre a questa fantastica comunità, ho anche l’opportunità di imparare la vita da sacerdote grazie a don Cristian. Sono convinto di aver ricevuto qui una seconda famiglia, una famiglia speciale datami in dono direttamente da Dio».