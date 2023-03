Il nuovo direttore dell'Asst Rhodense è Adelina Salzillo

Nominato un nuovo Direttore Sanitario in ASST Rhodense. Il ruolo, ricoperto fino al 28 febbraio 2023 dal Dr. Aldo Bellini, sarà affidato, dal 1 marzo 2023, alla Dottoressa Adelina Salzillo proveniente da Busto Arsizio.

Adelina Salzillo è il nuovo direttore dell'Asst Rhodense

Classe 1963, Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita preso l’Università degli studi di Pavia, specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica –

conseguita presso l’Università degli studi di Pavia e Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti

di Struttura Complessa - Area Ospedaliera, Adelina Salzillo vanta esperienze professionali in diverse aziende sanitarie, tra cui l’ASST Sette Laghi e l’ASST Valle Olona, Azienda nella quale ha ricoperto fino allo scorso mese l’incarico di Responsabile della Direzione Medica di Presidio all’Ospedale di Busto.

Impegnata in percorsi di alta formazione, anche in qualità di docente, ha pubblicato articoli, poster ed abstract aventi ad oggetto diversi argomenti, tra cui la promozione della salute, l’organizzazione dei servizi, la qualità e la presa in carico dei pazienti.

La Direzione Strategica dell’ASST Rhodense augura alla dottoressa Salzillo buon lavoro e ringrazia

il Dr. Aldo Bellini per l’attività svolta in questi anni.