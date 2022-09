Il nuovo comandante dei Carabinieri incontra il sindaco

Un faccia a faccia per rompere il ghiaccio e gettare le basi per una futura collaborazione: il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri Rho Gennaro Cassese ha incontrato il sindaco Andrea Orlandi

Il tenente colonnello Gennaro Cassese, nuovo comandante del Gruppo Carabinieri Rho, ha incontrato questa mattina il sindaco Andrea Orlandi a Palazzo Visconti. Accompagnato dal luogotenente Luigi Pino, da anni comandante della stazione dei carabinieri di Rho, Cassese ha avuto modo di confrontarsi con il primo cittadino sulla situazione del territorio, apprezzando la vivacità della vita comunitaria locale.

Cassese, di origini campane, sposato e padre di un bimbo di tre anni, ha comandato in precedenza la Compagnia dei carabinieri di Caltagirone, in provincia di Catania, per quattro anni, e quella di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per sei anni. Successivamente è stato attivo al Comando generale di Roma. Il sindaco Orlandi ha dato in benvenuto al tenente colonnello Cassese augurandogli buon lavoro e ricordando la costante collaborazione dell’Arma con il Comune.

Il Gruppo dei Carabinieri di Rho è attivo su un territorio vasto, che conta ben 88 comuni: vi fanno capo le Compagnie di Rho, Legnano, Abbiategrasso, Sesto San Giovanni e Corsico.