Il neo vescovo don Flavio Pace torna in visita ad Abbiategrasso

Come avevamo anticipato qualche settimana fa, il neo vescovo Flavio Pace arriverà ad Abbiategrasso per una visita ufficiale di due giorni domani, sabato 25 , e domenica 26 maggio 2024.

Da sabato alle 14 caffè col vescovo

Ad accoglierlo a braccia aperte sarà la sua comunità, dove il giovane vescovo ha vissuto momenti importanti della sua vita ecclesiastica. Ecco il fitto programma di monsignor Pace. Domani, sabato, alle 14 all’Oratorio San Gaetano Caffe col Vescovo. Gli attuali 18-19enni e giovani della Comunità Pastorale San Carlo incontrano il neo vescovo tra i più giovani d’Italia per un caffè e qualche chiacchiera informale a partire da alcune domande sulla vita della chiesa e sul significato del ministero episcopale nei tempi moderni.

Domenica una giornata intensa

La giornata più impegnativa sarà domenica . Alle 9 sul sagrato della chiesa di San Gaetano ci sarà l’accoglienza del Vescovo . Monsignor Pace arriverà all’Oratorio San Gaetano. Da qui, accompagnato dalle giovani famiglie che al tempo del suo ministero pastorale presso la parrocchia erano membri della comunità giovanile e degli attuali giovani dei nostri oratori, si sposterà verso la Basilica. Alle 9.45 nel quadriportico della basilica ci sarà l’incontro con gli esponenti delle autorità civili locali.

Alle 10 in Basilica monsignor Flavio Pace presiede la Santa Messa solenne con tutti coloro che desidereranno essere presenti. In questa celebrazione i bambini e le bambine del terzo anno di Iniziazione Cristiana riceveranno solennemente la seconda Comunione. La celebrazione sarà anche trasmessa in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale. Alle 13 all’Oratorio San Gaetano pranzo con la comunità.

A questo momento potranno partecipare tutti coloro che lo desiderano ma fino a raggiungimento dei posti disponibili. Sempre in oratorio alle 16 spettacolo “Siamo in tre” una rappresentazione con testi originali scritti dagli adolescenti e dai giovani dell’oratorio sul tema della vocazione. Il tutto accompagnato da coreografie e musica dal vivo. Al termine della rappresentazione mons. Flavio Pace pronuncerà un breve intervento e impartirà la benedizione.