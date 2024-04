Il Motovikingo scalda i motori e punta a raggiungere Capo Nord

Andare fino a Capo Nord in moto, munito di tenda, un drone, una reflex e due action cam: è l’obiettivo del “Motovikingo”, al secolo Andrea Ferrari, 33enne di Busto Garolfo appassionato di moto, viaggi avventurosi, fotografia, clima freddo e paesi e culture nordici, tutte passioni evocate dal suo nome d’arte, datogli affettuosamente dai suoi amici anche in riferimento al suo aspetto da guerriero scandinavo.

Passioni che lo hanno portato ad intraprendere questo ambizioso progetto, che lo vedrà da metà luglio in giro per l’Europa e che documenterà di volta in volta sui social.

«Ho in mente di fare tappa in Germania, Liechtenstein, Francia, Belgio e Olanda, ma non saranno solo momenti di sosta. Voglio perdermi in questi posti, viverli, senza dover seguire un programma con tempi precisi da rispettare. Voglio svegliarmi la mattina senza sapere dove dormirò la sera, come ho sempre fatto e mi piace fare. I miei viaggi, decisi sempre all’ultimo, sono più delle “imprese matte” – racconta Andrea, che per la sua spedizione verso l’estremo nord ha lasciato il suo lavoro di autista – Per questo viaggio è fondamentale che io non abbia limiti temporali e dunque vincoli lavorativi, inoltre per finanziarlo userò il TFR. Nel mentre, siccome non so stare con le mani in mano, ho accettato un lavoro part-time stagionale e ho iniziato un corso di fotografia a Varese e a studiare per la patente C, in vista di traguardi professionali che voglio raggiungere. Questa è un’opportunità che si presenta raramente nella vita e voglio coglierla appieno».