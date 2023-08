"Il mio viaggio tra i popoli mongoli, vivendo insieme a loro"

Un mese vivendo da vicino la cultura e le tradizioni delle popolazioni mongole. Un’esperienza particolare e densa di significato quella provata per un mese da Renato Carlo Cucinato di Vittuone.

Ha raccontato:

"Sono tornato in Italia mercoledì scorso da un’esperienza davvero fuori dal comune e che mi ha regalato tanto. Infatti durante il mese di luglio sono stato in Mongolia, stando a stretto contatto con le popolazioni locali e vivendo da vicino l’esperienza nomade. Inizialmente sono stato ospite di un colonnello della polizia a Ulan Bator, la capitale della Mongolia, ma poi mi sono spostato durante tutto il mese e ho avuto la possibilità di vedere i paesaggi mozzafiato delle steppe, il deserto del Gobi, i loro templi fino a raggiungere i 2.650 metri di altezza e vivere insieme alle popolazioni mongole che sono sempre state popolazioni nomade".

In particolare Cucinato è stato ospite di una famiglia rurale.

Il vittuonese ha poi raccontato com’è la vita da nomade mongolo.

"Si fa tutto all’interno della “Ger”; si dorme, si mangia, ma ovviamente non c’è il bagno... per quello c’è la natura intorno. Nella zona c’è molta acqua, quindi la recuperano la bollono prima di berla. Per lavarsi, come per tante altre cose, bisogna adattarsi, ci si lava principalmente a secco".