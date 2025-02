Il ministro Santanché balla alla Bit dei record (video)

Mille espositori provenienti da 64 Paesi, e una nuova sede, quella della Fiera di Milano Rho che garantirà un’esperienza più dinamica e interattiva per gli operatori del settore e i visitatori.

Da Nord a Sud tutta l'Italia presente alla Bit

E' stata inaugurata ieri alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè l'edizione 2025 della Bit la fiera del Turismo che ogni anno accoglie migliaia di visitatori in cerca di una meta turistica per le proprie vacanze. L’area Italia vede la partecipazione di tutte le Regioni, da Nord a Sud, offrendo un panorama completo dell’offerta turistica nazionale: dal Piemonte e dalla Liguria, passando per Emilia-Romagna e Abruzzo, fino alla Sicilia e alla Calabria. Per quanto riguarda le destinazioni estere, ritornano con forza Visit USA, Giappone, Repubblica Dominicana e Cuba, affiancati da mete emergenti come Uruguay e Centro America, senza dimenticare destinazioni mediterranee come Algeria, Egitto, Giordania e Canarie.

Stand riservati ai grandi eventi come il G7 e le Olimpiadi estive e invernali

Non solo stand che pubblicizzano le bellezze delle Regioni ITaliane e dei paesi esteri, alla Bit di quest'anno in primo piano ci sono anche stand che "parlano" dei grandi eventi come il G7 o le Olimpiadi, estive e invernali.

Il ministro Santanché "Una vetrina d'eccellenza per l'intero comparto turistico"

''La Bit è molto più di una fiera: è un appuntamento imprescindibile e una vetrina d'eccellenza per l'intero comparto turistico, a livello nazionale e internazionale un evento che rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee e strategie, dove professionisti ed esperti del settore condividono visioni innovative e delineano il futuro dell'industria turistica. In questo contesto, l'ascolto attento delle esigenze e delle proposte degli operatori si rivela una chiave fondamentale per il successo del comparto - ha affermato il Ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha visitato tutti gli stand delle regioni Italiane fermandosi anche a ballare con una compagnia amatoriale del Lazio.

Il vice sindaco di Rho Maria Rita Vergani: "Siamo contenti che Bit abbia scelto il polo fieristico di Rho"

Presenta al taglio del nastro della Bit, in rappresentanza del Comune di Rho anche il vice sindaco Maria Rita Vergani “Siamo contenti che BIT abbia sede nel polo espositivo di Rho e che altre fiere si stiano spostando sul nostro territorio convogliando così in città un turismo d’affari che ci troverà pronti, anche in previsione delle prossimi Olimpiadi invernali. Abbiamo lanciato un sito turistico come Amministrazione comunale, che permette ai visitatori di poter accedere a tutte le informazioni, anche le più pratiche, per scegliere Rho e organizzare il loro soggiorno. Una città poliedrica e accogliente li aspetta a braccia aperte!”.