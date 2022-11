Il ministro Locatelli al Melograno di Abbiategrasso

Il ministro alle Disabilità Alessandra Locatelli torna nel centro il Melograno, sorto su un terreno donato dal Comune di Abbiategrasso quasi dieci anni fa e fulcro dell’omonima Fondazione che fa capo all’associazione Anffas.

Il ministro ha partecipato all’inaugurazione di tre nuove camere per quattro nuovi ospiti.

Ha affermato:

"Oggi è una giornata importante e speciale dove si avvia un percorso sull'inclusione e sul dopo di noi, immaginato e voluto da tanto tempo, ma soprattutto si dà una risposta alla comunità di Abbiategrasso e non solo. Ci sono tanti sindaci che arrivano da tutto l'ambito e poi parliamo non solo di dopo di noi ma anche di durante noi, che è quello che ci chiedono di più le famiglie. Quindi questo è un grande esempio da portare in tutto il territorio lombardo, ma anche in tutto il paese".