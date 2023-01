Il messaggio di una bambina alla sua frazione: "Vorrei più gruppi per salvaguardare l’ambiente"

La sensibilità di una giovanissima di Terrazzano (Rho) ha commosso il comitato della sua frazione.

Il comitato di Terrazzano

Il comitato di Terrazzano, gruppo di cittadini uniti dal senso di appartenenza e dalla voglia di rivalutare la propria frazione ha organizzato, nei giorni scorsi, un momento di condivisione in piazza chiesa. Una fetta di panettone, pane e salame e un brindisi.

La "Terrazzano che Vorrei"

Il comitato, nato circa un anno fa, nel novembre del 2021, ha messo a disposizione dei cittadini - la cassetta dei suggerimenti per la "Terrazzano che Vorrei". Tra i tanti messaggi ricevuti dove i terrazzanesi hanno chiesto la casa dell'acqua, un punto prelievo bancomat e la colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Il messaggio di una bambina

Il messaggio che più ha colpito i responsabili del gruppo per genuinità e senso civico è stato quello di Nadia, giovanissima terrazzanese che scrive "Secondo me dovrebbero esserci meno tabaccherie e meno centri commerciali e più associazioni per salvaguardare l'ambiente e tutto l'ambaradam per risparmiare energia".

Grande sensibilità

Il comitato di Terrazzano, composto da Fausto Restelli, Andrea Montorfano, Francesco Lidonnici, Roberto Fulciniti e Cristina Sica ringrazia tutti i cittadini terrazzanesi intevenuti ed in particolare Nadia per la grande sensibilità dimostrata monito ed esempio per tutti.