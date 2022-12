C'è anche una parte di Mesero nello stage organizzato oggi al centro federale di Coverciano dal Ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini.

Il meserese Filippo Mane allo stage della Nazionale di Mancini

Tra i convocati dell'allenatore degli azzurri c'è infatti anche il giovane meserese Filippo Mane. Classe '05, difensore centrale e all'occorrenza terzino destro, il giovane ha mosso i primi passi nella squadra del paese: il Vela.

Dai campi di provincia al salto verso il calcio che conta passando prima in terra piemontese con la maglia del Novara. Terminata l'esperienza dall'altra sponda del Ticino, Mane si è poi trasferito in terra ligure ed in particolare a Genova tra le fila della Sampdoria. Pochi mesi in maglia blucerchiata prima di un salto all'estero in uno dei club più prestigiosi d'Europa: il Borussia Dortmund, dove il ragazzo dallo scorso gennaio gioca stabilmente nella Primavera Under 19.

L'occasione in maglia azzurra

Già nel giro delle nazionali minori, ora il grande salto in quella maggiore per Mane. Un'occasione importante quella per il meserese, data anche dal fatto che il Ct Mancini ha da sempre un occhio di riguardo verso i giovani.

Solo pochi giorni fa il ragazzo si trovava a casa sua a Mesero e ci ha lasciato in esclusiva alcune battute in vista di questo traguardo, parlando inoltre dell'attuale esperienza in terra tedesca.