Il Mercato Contadino ad Arluno non si farà più

A partire da questo mese non si svolgerà più il Mercato Contadino di Arluno.

Niente più Mercato Contadino: ecco perché

Il mercato, che proponeva prodotti a chilometro zero, organizzato fino ad ora ogni primo venerdì di ogni mese in piazza del Popolo ad Arluno non ci sarà più a causa della poca partecipazione.

Ai banchi del mercatino era possibile acquistare frutta, ortaggi e un’ampia varietà di prodotti a chilometro zero, venduti direttamente dai produttori. L’iniziativa è stata sospesa a fronte dello scarso successo riscontrato dalle precedenti edizioni.

Le parole dell'assessore

Ha spiegato l’assessore alle Politiche scolastiche ed educative e alle Pari Opportunità, Adriana Carnazzola: