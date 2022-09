Il Mast riparte con lo spazio compiti per gli studenti

Lo Spazio Mast di via San Martino a Rho presenta il suo calendario di eventi, una ripartenza a pieno ritmo con appuntamenti aperti ai giovani del territorio e non solo.

Riprende con una formula nuova lo spazio compiti per gli studenti

Con la ripresa delle attività scolastiche, dal 12 settembre, riprende lo spazio compiti per gli studenti e le studentesse delle secondarie di I grado e del biennio delle superiori, con una formula nuova alla luce dei bisogni emersi dai ragazzi e dalle ragazze che ne hanno preso parte. Il servizio sarà attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle 17, mentre venerdì sarà dedicato a giochi e laboratori con l’obiettivo di avvicinare anche i più giovani al mondo radiofonico e magari sperimentare una piccola redazione “Teen”.

Un progetto contro l'emarginazione

Riprendono anche gli appuntamenti di Vele Spiegate, progetto gestito dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, Cooperativa Intrecci e Associazione Comunità Nuova e rivolto a famiglie, ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado. È uno spazio, aperto tutti i martedì e giovedì, pensato per offrire accompagnamenti personalizzati ed esperienze di gruppo significative attraverso attività laboratoriali, sportive e ricreative e uscite sul territorio.

Tutte le attività sono gratuite

Non mancherà lo sportello di ascolto gratuito per i ragazzi e le ragazze: al MAST ogni mercoledì pomeriggio alle 14 sarà presente un coach a cui rivolgersi, su appuntamento. Molte le novità in arrivo anche per l’offerta rivolta alle scuole secondarie di I grado della città: . Tutte le attività sono gratuite per i giovani e le giovani residenti a Rho e/o che frequentano le scuole presenti in ambito comunale.

Allo spazio Mast è possibile svolgere volontariato

Allo spazio Mast è possibile anche svolgere volontariato: . Altre idee verranno svelate nel corso del tempo, tra queste corsi di formazione per i giovani e le giovani, ma anche eventi, serate culturali, collaborazioni con enti e soggetti del territorio che abbiano a cuore il bene della popolazione giovanile e vogliano contribuire a dare spazio alla voce dei giovani e delle giovani di Rho.

Corsi di yoga ma anche uno sportello della Coldiretti



Lo Spazio Mast intanto apre le sue porte a molte novità: un corso di yoga, corsi di degustazione di birra e vino, un corso di Ikebana, lo sportello Coldiretti e molto altro. Con il contributo di Regione Lombardia verranno promossi eventi per adolescenti e giovani, eventi e serate musicali aperte a tutti a ingresso libero e vacanze per preadolescenti nel periodo di Natale. Con il contributo regionale nel quadro del bando Smart invece, verranno promosse azioni formative e aggregative tramite l’uso della radio sempre destinate al target giovanile. In entrambi i casi si tratta di progetti che verranno realizzati in collaborazione con altri enti del terzo settore territoriale e la pubblica amministrazione, segno di legami e relazioni forti e salde sul territorio.