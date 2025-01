Sono tre le chiusure annullate lungo le autostrade A4, A8 e A9 a causa del maltempo previsto in peggioramento in questi giorni.

Il maltempo fa slittare le chiusure programmate lungo la A4, A8 e A9

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell'entrata della stazione di Monza, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 gennaio.

Rimane confermata la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Brescia, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 gennaio, per consentire lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Sesto San Giovanni; in ulteriore alternativa, seguire le indicazioni per Bologna, sulla A52 Tangenziale nord, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Italia e rientrare dallo stesso in direzione A4/Brescia/Venezia.

Le chiusure annullate lungo la A8 e la A9

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sono state annullate le chiusure, di seguito indicate, sulla A8 Milano-Varese e A9 Lainate-Como-Chiasso, che erano previste nelle due notti di mercoledì 22 e di venerdì 24 gennaio:

-annullata la chiusura, sulla A8 Milano-Varese, dell'uscita dello svincolo di Origgio ovest;

-annullata la chiusura, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, del ramo di immissione sulla A8, da Como verso Milano.