Amga ha voluto spiegare ai cittadini di Legnano come in questo periodo con forti piogge è stato quasi impossibile intervenire per lo sfalcio dei prati.

Il maltempo fa slittare gli sfalci dell'erba

In questo lungo periodo di alternanza tra giornate soleggiate ed altre piovose (con netta prevalenza di queste ultime), complici anche le temperature non troppo calde, si sta assistendo ad una crescita notevole dell’erba: condizioni meteo decisamente instabili, dunque, che stanno influendo non poco sui cronoprogrammi delle aziende dedite alla manutenzione del verde pubblico. Nei giorni di pioggia non è possibile intervenire per effettuare i tagli, così come in quelli immediatamente successivi al maltempo, perché intervenire con macchinari su un manto erboso bagnato significa, anzitutto, rovinare i prati con la formazione di solchi e carreggiate profonde e, in secondo luogo, l’erba bagnata e umida si compatta alle lame delle macchine e impedisce il taglio, provocando danni al motore e alle parti meccaniche e non consentendo di assicurare un risultato ottimale.

Tempi più prolungati in attesa del bel tempo

AMGA ha piena contezza delle aree pubbliche che, complice l’erba alta, presentano un aspetto non perfetto e, sulla base del cronoprogramma che ha dovuto riformulare, sta provvedendo a dare corso a tutte le azioni in esso contemplate. In questa stagione, purtroppo, la manutenzione del verde richiede a manutentori tempi prolungati e ai cittadini una maggiore tolleranza alle imperfezioni e alle modalità di taglio ridotto.