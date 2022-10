Il Lotto premia ancora il milanese 33mila euro vinti

Lotto protagonista nel Nord milanese con una vincita da 22.500 euro a Lainate, grazie a un terno secco e una da 11mila a Bollate.

Vinti al Lotto 33mila euro

Il Lotto premia la provincia di Milano: come riporta Agipronews, a Lainate è stato centrato un terno secco da 22.500 euro (18-58-80) sulla ruota di Palermo, mentre a Bollate sono stati vinti altri 11mila euro, per un totale di oltre 33mila euro conquistati in Lombardia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 874,6 milioni di euro dall'inizio dell'anno.