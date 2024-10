Il  Logo del Palio  sulle maglie del Legnano Calcio

Un legame sempre più forte tra il simbolo della città e la sua squadra di calcio

"Il Legnano Calcio rappresenta da sempre un punto di riferimento per lo sport e per la città, così come il Palio rappresenta il momento in cui Legnano celebra la sua storia e il senso di appartenenza che lega tutti noi - hanno rimarcato dalla Fondazione Palio di Legnano - L’inserimento del logo del Palio sulle maglie è un omaggio a questa tradizione e un modo per portare in campo l’identità e i valori della nostra comunità. Durante questa stagione, ogni volta che il Legnano giocherà, anche in trasferta, il simbolo della nostra manifestazione sarà in campo, visibile a tutti, a rappresentare la città. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto, convinti che il logo del Palio sarà fonte di ispirazione e significato per ogni incontro della stagione".