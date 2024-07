Nell'ambito della collaborazione in corso dalla costituzione del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione (anno 2014) con la RSA Fondazione Colleoni Casa Ospitalità Anziani di Rescaldina è stato realizzato l'ultimo Service dell'anno attraverso la donazione di un impianto di diffusione sonora da utilizzare in alcuni momenti ricreativi degli ospiti della struttura.

Il Lions club regala un impianto sonoro alla Rsa

Una delegazione del Club formata dal Presidente dell'anno lionistico appena terminato, Lions Past Governatore Carlo Massironi, Lions Segretario Paolo Magistrali e Lions Giusi Massironi, si è intrattenuta a nome di tutti i Soci con alcuni responsabili della struttura e alcuni ospiti. L'apparecchiatura è stata molto apprezzata da tutti. Erano presenti per la RSA la Dott.ssa Wanda Nebuloni (Direttore Sanitario), Anna Zorloni (amministrazione), Giorgia Ingaglia (educatrice professionale) e Chiara Grassi Scalvini (educatrice professionale). Anche la Coordinatrice Katia Sansotera, non presente al momento della consegna, si è dimostrata molto entusiasta per questa bella iniziativa.

Due Service recentemente realizzati: Concorso Letterario e Intitolazione della Biblioteca Scolastica Multimediale e dedicati alla memoria del professor Angelo Mocchetti, già Presidente del Club, verranno conclusi nel mese di settembre alla ripresa dell'anno scolastico.