Il Lions club Maggiolini volge il suo sguardo su scuola, raccolta fondi e Natale

Un service nuovo, il service caritatevole e l'evento augurale. E' ampio il ventaglio delle iniziative che hanno visto all'opera i volontari del gruppo Lions Giuseppe Maggiolini di Parabiago.

L'incontro con le scuole sulla filiera dei latticini

Lunedì 2 dicembre il past president del club Roberto Ferrario e titolare di una nota ditta produttrice di formaggi della zona, in qualità di esperto, è entrato nella scuola primaria Alessandro Manzoni di Parabiago per raccontare il miracolo del latte che si trasforma in formaggio a quasi un centinaio di bambini che hanno molto gradito la lezione diversa da quella che la maestra Teresa Flaccomio, anche lei Past President del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, svolge con pazienza e professionlità ogni giorno ed hanno fatto veramente molte domande; speriamo di aver lasciato “una impronta” come chiede il Presidente Internazionale Lions Fabricio Oliveira.

Avviata anche l'iniziativa del Salvadanaio

Il più volte menzionato Club Lions ha da tempo messo in campo anche un service denominato “Il Salvadanaio” che consiste in una piccola raccolta fondi quotidiana o svuota tasche che tutti i Soci compiono per poter supportare le famiglie bisognose con generi alimentari che il Gruppo Volontariato Vincenziano di Parabiago non riesce ad ottenere dai soliti canali. Venerdi 13 dicembre il presidente del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini Francesco Munafò ha provveduto a sovrintendere personalmente alla consegna di ben 72 bottiglie d’olio d’oliva extra vergine da inserire nel pacco natalizio destinato alle famiglie di Parabiago che sono assistite dal suddetto gruppo.

Non è mancato l'appuntamento con la messa di Natale

Infine non poteva mancare la “Santa Messa dei Lions” che don Maurilio Frigerio ha celebrato sabato 14 dicembre alla presenza dei parrocchiani, ma anche di molti Lions giunti per il consueto rito dalle città confinanti con Parabiago. Sull’altare i labari del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini, LC Parabiago Host, LC San Vittore Olona. Nella sua omelia il Prevosto ha evidenziato la necessità di sostenere la prossimità nei confronti di chiunque con coraggio e passione proprio come fanno da sempre i Lions che applicano il codice etico che ispira tutta la loro attività. Oggi poi, grazie al patto di amicizia e collaborazione stretto con l’associazione “Artigiani del Borgo”, si è tenuta nell’ingresso dell’Ospedale di Legnano la fase conclusiva di Ludolandia con i Balli dal Mondo: i fondi raccolti sono stati destinati al reparto di pediatria dello stesso Ospedale e alla Lions Clubs International Foundation che è in grado di far fronte immediatamente con i fondi raccolti alle calamità mondiali ed aiuta i Lions nelle opere umanitarie più importanti.

Gli eventi non si sono esauriti

Ma non è finito il mese e non sono di conseguenza terminate le attività perché dallo scorso anno è in atto ad opera del Club una cordata per ripristinare la cappelletta della Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta a Villastanza incendita proprio in questi giorni un anno fa da mano scriteriata. Allo scopo di raccogliere ancora fondi per coprire i costi dei lavori in corso il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha organizzato un concerto Gospel che sarà tenuto dal gruppo Let’s Gospel Choir proprio nella chiesa di Villastanza il giorno 20 dicembre 2024 con inizio alle 21. La partecipazione è gradita.