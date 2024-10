Il Lions club Maggiolini tra visita alla Palazzina di Caccia e service al Villaggio della salute

Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, in Piemonte, con tanto di service al Villaggio della salute, per i soci del Lions club Giuseppe Maggiolini di Parabiago.

La giornata in Piemonte

Il tour piemontese ha avuto luogo nella giornata di sabato. Il caso ha voluto che proprio quel giorno nella località designata, gratificata da una occhiata di sole, si tenesse una manifestazione denominata “Villaggio della salute .5” dove arte, cultura e salute prendono vita, organizzata da varie associazioni locali fra cui spiccavano proprio i Lions con i loro giubbini gialli.

Il sodalizio con il Lions club di Stupinigi

Come è tradizione i soci del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini capitanati del presidente Francesco Munafò si sono presentati e l’accoglienza è stata magnifica: l’immediato past presidente del Lions club Stupinigi 2001 Giorgio Sandrone ha fatto da cicerone e con gli altri soci lions del detto Club ha fatto visitare la “Citronera” recentemente restaurata dove ad ogni passo si incontrava una diversa realtà di cura e prevenzione e dove anche i Lions avevano una postazione e contribuivano alla buona riuscita dell’evento con la professionalità di alcuni soci medici. Il momento dell’attesa per la visita alla palazzina si è trasformato in un piacevole scambio di idee fra i soci dei club e il socio fondatore e primo presidente del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini Patrizia Guerini Rocco ha registrato proprio i contatti del club locale.

Il tour storico

Naturalmente la visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi ha immerso appieno i soci nel mondo barocco e ha lasciato la nostalgia degli ampi spazi utilizzati da quel bel mondo le cui vestigia resistono nel tempo.