Il Lions club Legnano Rescaldina Sempione è Club Modello

Il meeting di ottobre si è svolto allo Chalet nel Parco di Cerro Maggiore ed è stato caratterizzato da alcuni momenti particolarmente significativi.

E' "Club Modello"

"Dopo l'avvio del meeting con il colpo di campana del presidente e past governatore del Distretto 108 Ib1 Lions Carlo Massironi la serata, magistralmente condotta dal cerimoniere Lions Elena Casero, si è sviluppata con la consegna al presidente del Club di un'importante riconoscimento da parte di LCIF Fondazione di Lions Clubs International per il consistente contributo economico dato alla Fondazione per il successo della Campagna 100 svolta con la raccolta di fondi da destinare a finalità sociali e umanitarie. Il Club ha acquisito il titolo di Club Modello posizionandosi tra i primissimi in Italia e in Europa per i risultati ottenuti", spiegano dal Lions club Legnano Rescaldina Sempione.

Il benvenuto a una nuova socia

"Un altro punto importante dell'incontro è stato l'ingresso nel Club di una nuova socia, l'ing. Aneta Rafajlovska, presentata dalla socia Giusi Barilà Massironi. La nuova Lions riveste l'incarico di direttore commerciale, sviluppo e business di un noto studio in Milano che opera con primarie aziende nel campo degli impianti elettrici e petroliferi. Il Club ha raggiunto la quota di 71 soci che comprende circa 30 soci di Club Satellite costituiti in ottica di trasformarsi in Lions Club", aggiungono.

Onorificenza a Cristina Boracchi

"E' seguita la consegna da parte dell'immediata past governatore Lions Francesca Fiorella dell'onorificenza Melvin Jones Fellow Progressive alla socia del Club Lions Cristina Boracchi per l'impegno e i risultati ottenuti in ambito di un service nazionale nell'anno lionistico 2022/2023. Hanno partecipato al meeting anche il past governatore Lions Salvo Trovato, la presidente di zona Lions Manuela Cattaneo e gli officer distrettuali Elena Casero e Marco Petrillo".

Nella seconda parte della serata si è tenuta la conferenza sul tema delle aritmie; relatore "il dottor Massimo Pagani, socio del Lions Club Legnano Castello Le Robinie, già direttore della struttura di Aritmologia ed elettrofisiologia dell'ospedale di Legnano e ora cardiologo in libera professione; la rilevanza dell'argomento ha determinato poi un interessante dibattito con diversi quesiti dei presenti posti al medico specialista. Serata intensa e proficua", concludono dal Club.