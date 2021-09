Il Legnano Basket brilla e si porta a casa il Memorial Morelli

Il Legnano Basket brilla e si aggiudica il Memorial Morelli,

I Legnano Knights conquistano il primo trofeo della stagione, sul parquet di casa. La finale per il 1°/2° posto ha premiato infatti i ragazzi di coach Riccardo Eliantonio, grazie alla vittoria per 90-74 inflitta alla Robur Varese.

Lo zampino di Marino, benissimo Bianchi

L’avvio di gara è molto simile a quello visto 24 ore prima, contro Oleggio, con un ritmo ed un'organizzazione offensiva da squadra di grande livello. I meccanismi cominciano a funzionare, anche se sarà necessario un lavoro costante per continuare a migliorare l’intesa tra i singoli. Di sicuro, Tommaso Marino ci mette lo zampino, dispensando palloni d’oro ai compagni. A beneficiarne maggiormente è Sebastiano Bianchi, autore di una prova da 23 punti e 10 rimbalzi, con percentuali da 2 punti che superano il 70%, utili a fargli conquistare il premio di miglior giocatore della manifestazione.

Legnano avanti nella prima frazione

La prima frazione di gara si conclude con Legnano avanti 27-16, in virtù di tante buone cose viste già in semifinale contro Oleggio e un atteggiamento su entrambe le metà campo che fa ben sperare in vista del campionato.

La Robur accorcia le distanze

La Robur accorcia nel secondo quarto, portandosi sul 49-42 all’intervallo e valorizzando l’apporto vicino a canestro di due elementi come Spatti e Gaye, visto lo scorso anno al PalaBorsani con la maglia di Valceresio.

La costante chiamata Giacomo Leardini

La costante, oltre a Sebastiano Bianchi e Tommaso Marino, si chiama Giacomo Leardini, efficiente tanto in attacco quanto in difesa e bravo ad alternare soluzioni dalla lunga distanza al gioco spalle a canestro. Fatica di più Diego Terenzi, impreciso nei primi 10 minuti e ben più ordinato con il passare del tempo. A fare la differenza, in più di uno frangente, sono anche i tiri liberi. Varese si dimostra vulnerabile dal punto di vista difensivo, accumulando falli di squadra che spediscono Legnano in lunetta con largo anticipo e consentendo allo staff dei Knights di ruotare anche gli elementi più giovani senza perdere di qualità. Da sottolineare la prova di Roveda, da una parte, e quella di Maruca, dall’altra, al di là di quelle che possono essere le statistiche alla sirena finale. Due ragazzi in costante crescita che si stanno prendendo sempre più responsabilità e che sono chiamati a recitare un ruolo da protagonisti nella stagione che avrà inizio tra una settimana.

Tutto liscio nella seconda parte di gara

La seconda parte della gara viene controllata dai Knights senza eccessivi problemi, con un Solaroli da 15 punti, a cui si contrappone, per lo meno a livello balistico, un Khadim Gaye da 16 punti e 8 rimbalzi in 14 minuti di impiego. Un’occasione importante per provare il lavoro svolto in settimana e per colmare le lacune che potrebbero mettere la strada in salita.

Analisi e commenti del prosieguo di stagione

Primi incontri di campionato che vedranno Bianchi e Leardini chiamati agli straordinari, nell’attesa che Cepic possa ritrovare la condizione migliore e lasciarsi alle spalle i guai fisici che lo stanno costringendo ai box, ma di sicuro ciò che si è visto in questi due match ravvicinati risulta incoraggiante.

Coach Donati: "Bisogna lavorare sulla circolazione della palla"

Per coach Gabriele Donati, invece, la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione e di esecuzione, cercando il meno possibile le forzature e costringendo i suoi giocatori a migliorare la circolazione della palla, alla ricerca della soluzione migliore. Tra una settimana, intanto, la palla a due che aprirà le danze, per fare sul serio e per testare, concretamente, la bontà del lavoro svolto fino a questo momento.